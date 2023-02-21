Минобразования Португалии: лишь 32% украинских детей посещают школу

Минобразования Португалии: лишь 32% украинских детей посещают школуКомментарии
Эта украинская семья бежала в Португалию почти год назад, когда Елена была ещё беременна. Её старший сын Дмитрий стал одним из более чем 14 000 несовершеннолетних, прибывших в страну с начала войны. При этом, по данным властей, лишь 32 % украинских детей посещают португальскую школу.
Каждый день с 6 утра (по португальскому времени) у 10-летнего Дмитрия начинаются занятия в украинской школе в режиме онлайн. Иногда они прерываются из-за бомбёжек в его родном городе или отключений электричества. Он скучает по своей школе и друзьям.
Ассоциация украинцев в Вила-Нова-де-Гайя, пригороде Порту на севере Португалии, организовала субботнюю школу. Её руководитель объясняет, почему многие украинские семьи не отдают детей в португальские школы.
"В начале учебного года министр образования Португалии выразил обеспокоенность по поводу малого количества украинских беженцев, зачисленных в португальские школы", - передаёт из Вила-Нова-де-Гайя корреспондентEuronews Филипа Суареш.