Дипломатические трения заблокировали автоперевозки

Польша проинформировала Беларусь об ограничении движения грузовиков через Кукурыки-Козловичи, последний остававшийся открытым КПП для транзита грузов. Теперь через него будут пропускаться лишь фуры, зарегистрированные в государствах-членах ЕС.

Это усугубило дипломатический скандал в связи с осуждением в Гродно Анджея Почобута, журналиста польского происхождения, почти две недели назад. Он был приговорён к 8 годам тюрьмы.

В ответ на это Варшава закрыла для белорусских фур пограничный переход Бобровники. В результате на границе образовались чудовищные пробки, а Минск в свою очередь запретил польским грузовикам въезжать на белорусскую территорию через границы третьих госдуарств и выслал из страны двух польских дипломатов и офицера связи пограничной службы.

Теперь перекрыт и на белорусско-польской границе остается лишь один пассажирский пункт пропуска Брест - Тересполь и ни одного грузового. Пешеходы и частные автомобили смогут пересекать границу также и через другие КПП.

По данным пограничной службы, время ожидания частных автомобилей на Кукурыкской таможне во вторник утром составило около 53 часов.