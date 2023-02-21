Джо Байден в Варшаве: "Украина остается свободной"

Президент США Джо Байден выступил в Варшаве, куда он прилетел с двухдневным визитом.

В своей речи он особо отметил солидарность солидарность с народом Украины и поддержку, которую Запад готов оказывать Киеву перед лицом продолжающейся российской агрессии.

Это уже десятая зарубежная поездка президента Байдена с момента вступления в должность. Накануне он сделал неожиданную остановку в Киеве для встречи с руководством Украины.

Визит в Польшу проходит на неделе годовщины вторжения России в Украину, и в этом смысле особенно символичен.

В своём выступлении перед народом Польши и польским руководством, Джо Байден сделал акцент на поддержку Украины Западом, а также на ценности свободы и демократии, которые отстаивает западный мир во имя будущих поколений.

Президент Байден начал свое выступление с заявления о том, что "Киев выстоял". "Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что прибыл из Киева и могу сообщить, этого не случилось, - заявил Байден. - Свободный Киев не пал."

Президент США также высоко оценил помощь Польши Украине, в частности в приёме более 1,5 миллиона беженцев.

Несмотря на надежду Кремля расколоть Запад и его военный альянс, результат получился обратный, отметил Байден. "Вместо этого Североатлантический альянс более сплочен, чем когда-либо прежде. А Президент Путин думал, что сможет использовать энергетику как оружие и сломить решимость Европы. Вместо этого мы работаем над тем, чтобы покончить с зависимостью Европы от российского ископаемого топлива", - добавил Джо Байден, выступая на площади перед королевским замком в Варшаве.