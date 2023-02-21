Израиль: Кнессет одобрил резонансный законопроект судебной реформы

Парламент Израиля проголосовал за реорганизацию правовой системы страны, несмотря на возмущение со стороны оппозиции.

Как сообщается, по итогам бурных обсуждений 63 депутата Кнессета поддержали законопроект в первом чтении, 47 высказались против, часть парламентариев бойкотировали голосование.

Согласно предложенной коалицией Нетаньяху реформе, меняется процесс назначения судей Верховного суда и расширяются полномочия правительства по их отбору. Это часть более широкого пакета изменений, направленных на ослабление роли Верховного суда страны и передачу большей власти правящей коалиции.

Голосование проходило в напряженной обстановке. Во время заседания оппозиционные законодатели скандировали "Позор", размахивая израильскими флагами, некоторых вывели из зала.

В это же время у здания Кнессета собрались тысячи протестующих. Ультрарелигиозные и ультранационалистические союзники Нетаньяху говорят, что эти изменения необходимы, чтобы ограничить полномочия неизбираемой судебной системы. Критики опасаются, что судьи будут назначаться на основании лояльности правительству.

Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на недовольство оппозиции.

После утверждения документа в первом чтении он вернется в парламентскую комиссию по законодательству, которая будет готовить его ко второму и третьему чтениям, они намечены на конец марта.