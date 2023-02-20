Почему дипломатия не может остановить войну России с Украиной?

Похоже, что через год после начала войны в Украине никто больше не предпринимает усилий по поиску дипломатического решения.

"Мы сталкиваемся с парадоксом, к которому не были готовы, - говорит в интервью Euronews Джуди Демпси, старший аналитик Carnegie Europe фонда "Карнеги". - Москва и Киев не общаются друг с другом, но кажется, что Россия и Украина никогда не были настолько дипломатически активны. Министр иностранных дел Сергей Лавров - в Африке, чтобы укрепить отношения и повысить влияние России на страны, богатые ресурсами, такие как редкоземельные металлы. В то же время президент Влодимир Зеленский со своей стороны провёл целую дипломатических визитов по европейским столицам после того, как побывал в Вашингтоне. Похоже, что российско-украинская война служит стимулом для более четкой картины влияния на глобальном уровне, и это даёт нам представление о том, каким может быть мир завтра."

Дипломатические ошибки

"Некоторые ошибки, безусловно, были допущены украинской стороной в начале конфликта, - высказывает своё мнение Ярослава Барбиери, профессор Университета Бирмингема, - особенно во время встреч в Стамбуле, когда Киев отказался от просьбы о том, чтобы стать частью НАТО. Но как показали последующие события, после резни в Буче украинцы сплотились вокруг своего лидера."

Как считает глава Французского института стратегического анализа Франсуа Жер, ошибки были допущены с обеих сторон. _"_Никто не ожидал, что Россия фактически возьмётся за операцию такого масштаба и попытается взять Киев. Я довольно скептически отношусь к возможности дипломатического решения. Европа, как и раньше, слишком разделена и слишком слаба политически. А французские усилия в лице президента Эмманюэля Макрона и попытки убедить президента Путина сесть за стол переговоров оказались безуспешными. Поведение НАТО не всегда было вполне понятным, а кроме того Москва видит Североатлантический альянс как своего рода дымовую завесу. И даже ООН не в состоянии что-либо изменить из-за конструкции Совета Безопасности, в который входят и Россия, и Китай, партнеры с правом вето. Я не думаю, что на нынешнем этапе есть какой-либо дипломатический просвет".

Мяч на стороне Путина

Атаки путинской армии на Киев и бомбардировки таких городов, как Львов на западе Украины, заставляют многих кардинально усомниться в достоверности первоначальных утверждений Кремля о желании освободить русскоязычные регионы востока Украины. "Дипломатические дискуссии с российским президентом стали затруднительны, потому что никто не может понять, чего же хочет Путин, - заканчивает Джуди Демпси, - с начала конфликта [в Украине] он слишком много раз изменял свою мотивацию, а теперь международные лидеры, по меньшей мере, на Западе, больше не верят в искренность российского лидера".