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Украина

Эмоциональное истощение за год российского вторжения

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 Euronews
Жительница Боровой под Киевом, 18 февраля 2023 г.
Жительница Боровой под Киевом, 18 февраля 2023 г.   -  Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Через год после начала российского вторжения многие украинцы ощущают эмоциональное истощение. По данным Киева, более 60% солдат страдают посттравматическим стрессовым расстройством, около половины населения нуждается в психологической помощи. При этом оказать помощь в настоящее время власти могут лишь трети населения.

Отделение психиатрии во Львовской областной клинической больнице открылось вскоре после начала войны. С апреля здесь оказали помощь более 1000 пациентов с травмами, так или иначе связанными с конфликтом. Главное препятствие к началу лечения, говорят специалисты, заставить людей обратиться за помощью и высказаться. 

Если бы я встретился с вами полгода назад, я бы ничего не смог сказать: мы тогда все ещё учились. Мы обращались за помощью в военные госпитали НАТО, мы получили 1500 официальных консультаций... Люди должны знать, что кто-то собирается им помочь
Олег Березюк
психиатр

Одна из задач специалистов - объяснить пациентам, что, несмотря на войну, надо продолжать жить. Задача эта непростая, свидетельствуют опрошенные журналистами пациенты Львовского отделения психиатрии. 

"Там умерли родственники, там погибли соседи, там друг твой ушёл в армию", - говорит эта женщина.

"Не знаешь, как жить: 11 ноября освободили Херсон от оккупантов, но с тех пор ни одного дня не обходится без насилия", - добавляет другая пациентка больницы.

"Да, чувствуется эмоциональное истощение: хочется победить как можно скорее, уничтожить террористический режим", - рассказывает этот молодой человек.

Непросто, отмечают эксперты, продолжать жить в городе, где после оккупации российской армией разрушены 80 % зданий, в уцелевших обнаружены "пыточные" и найдены десятки тел в массовых захоронениях, как, например, в Изюме Донецкой области.