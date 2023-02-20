Куб: платная верификация в Facebook и Instagram - все для людей?

Сначала Илон Маск с Twitter, теперь Марк Цукерберг с Facebook и Instagram. Владелец технологического гиганта META объявил в воскресенье о создании Meta Verified, системы подписки и подтверждения личности для пользователей, желающих получить синий значок или "синюю галочку" на своем аккаунте (Facebook или Instagram).

Объявление было сделано через Facebook и объясняет, что новый продукт предлагает дополнительную защиту от кражи профилей, прямой доступ к службе поддержки клиентов, а также другие будущие преимущества, доступные пользователю, который заплатит за эту подписку. Первоначальная стоимость, по словам Марка Цукерберга, составит $11,99 в месяц для Интернета и $14,99 для устройств iOS.

Объявление было сделано в воскресенье, но запуск начался с понедельника. Сначала приложение было запущено в Австралии и Новой Зеландии в качестве пробной версии, но Марк Цукерберг уже заверил, что скоро оно будет доступно и в других странах.

После этой новости, конечно, было много критики и много комментариев в социальных сетях, особенно в Twitter, обвиняющих Марка Цукерберга в копировании Twitter Blue. Она является системой верификации, которую Илон Маск внедрил в Twitter два месяца назад.

Однако следует помнить, что именно тогда, когда Илон Маск объявил об этом, это вызвало много ожиданий, много сомнений, а также много неприятия. Но сейчас эксперты говорят, что за последние несколько недель и эта система верификации принесла значительную прибыль - то, чем МЕТА также хочет воспользоваться после общего спада рекламы в социальных сетях и экономического кризиса.

Конечно, комментарии были неоднозначными. Есть те, кто говорит, что это также может помочь очкам дополненной реальности идентифицировать людей в будущем. Есть и другие типы идей, которые могут быть порождены этой системой верификации. И пока неясно, какая из этих систем будет поддерживать людей - Facebook, Twitter или Instagram.