Джо Байден в Киеве: дополнительная помощь и новые санкции против России

Джо Байден прибыл в Украину - это его первый визит в страну с начала российского вторжения.

Эта поездка стала неожиданностью для многих, поскольку президент США находится с визитом в Польше, а на прошлой неделе Белый дом заявил, что у него нет намерения пересекать границу Украины.

Байден выступил с речью и встретился с Зеленским в Мариинском дворце, где объявил о дополнительной помощи США в размере полумиллиарда долларов и заверил Украину в поддержке со стороны Вашингтона и союзников.

"Год спустя Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит", - сказал Байден.

У России "нет шансов выиграть" войну, заявил Зеленский на совместной пресс-конференции.

В новый пакт американской военной помощи Киеву, как ожидается, войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды и радары воздушного наблюдения. Будут ли в него включены поставки истребителей, столь необходимые украинской армии, пока не известно. Белый дом не раз заявлял, что поставлять боевую авиацию Киеву на данный момент не планирует.

Также Байден заявил, что в конце недели Вашингтон объявил о "дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддержать российскую военную машину".

Г-н Байден - один из последних наиболее влиятельных западных лидеров, которые побывали в Киеве для встреч с Владимиром Зеленским. Ранее в страну приезжали Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает "Украинская правда", Байдена заметили возле Михайловского собора. Под звуки воздушной тревоги президент США почтил память погибших защитников Украины.

Утром 20 февраля в Киеве были перекрыты улицы в центре города, вблизи посольства США, а также дороги от посольства в сторону центрального железнодорожного вокзала.

Во время этого визита премьер-министр Японии объявил, что G7 проведет онлайн-встречу с Зеленским 24 февраля. Он также пообещал $5,5 млрд дополнительной помощи для Украины.