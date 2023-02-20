Оползни и наводнения на севере Румынии

Весенние ливни вызвали наводнения и оползни в северных районах Румынии.

Часть трассы, которая соединяет города Родна и Мегура-Ильвей в трансильванской провинции Бистрица-Нэсэуд, повреждена на протяжении сотни метров. Два года назад в строительство этой дороги были вложены 2 миллиона евро из фондов Евросоюза.

Из-за проливных дождей многие реки в этом районе вышли из берегов и затопили дома и сельскохозяйственные угодья. Железнодорожное движение также было нарушено.