English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Оползни и наводнения на севере Румынии

Access to the comments Комментарии
 Антон Хмельнов
Всего два года назад в эту дорогу было вложено 2 млн евро из средств Евросоюза
Всего два года назад в эту дорогу было вложено 2 млн евро из средств Евросоюза   -  Авторское право  photo grab

Весенние ливни вызвали наводнения и оползни в северных районах Румынии.

Часть трассы, которая соединяет города Родна и Мегура-Ильвей в трансильванской провинции Бистрица-Нэсэуд, повреждена на протяжении сотни метров. Два года назад в строительство этой дороги были вложены 2 миллиона евро из фондов Евросоюза.

Из-за проливных дождей многие реки в этом районе вышли из берегов и затопили дома и сельскохозяйственные угодья. Железнодорожное движение также было нарушено.