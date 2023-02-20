Массовые выступления в Израиле против судебной реформы

Массовые выступления в Израиле против судебной реформыКомментарии
В крупных городах Израиля прошли массовые демонстрации против принятия обсуждаемой в Кнессете судебной реформы. Десятки тысяч человек собрались в Иерусалиме, перед зданием парламента, другие активисты перекрыли автотрассы и заблокировали дома депутатов от правящей коалиции.
Противники реформы, которую предлагает новое правительство Биньямина Нетаньяху, утверждают, что она попирает основы демократии и разделение властных структур.
Двир Бар, житель Холона:
"Эти изменения затронут женщин, представителей ЛГБТ-сообщества, все слои населения, каждого! И те, кто этого не понимает, - это вот проблема, как говорится!!
Кови Скиер, адвокат:
"Я все же оптимист. Не знаю, откажутся ли они от принятия реформы. Но эти люди должны знать, что они не представляют нас!"
Ади Аран, врач:
"Сегодня делается первый шаг на пути трансформации Израиля из демократии в иной вид власти. Мы до сих пор не знаем, что это будет, но точно не демократия"
Правящая партия Ликуд Нетаньяху вместе с ультраправыми сторонниками должны проголосовать по двум законопроектам. Речь идет об изменении состава комиссии по выбору судей и о вето на отмену любого закона, имеющего статус Основного.