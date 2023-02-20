Боррель: поставки Китаем оружия России станут "красной чертой"Комментарии
Поставки Китаем оружия России для её наступления в Украине станут "красной чертой" для Евросоюза, предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на полях встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Встреча посвящена военной поддержке Киева со стороны ЕС; ряд стран настаивают на инициативе совместных закупок оружия и боеприпасов.
Перед началом встречи Боррель заявил, что высокопоставленный китайский дипломат Ван И заверил его в том, что Пекин не будет поставлять оружие России.
Жозеп Боррель встретился с И Ваном, до 2022 года занимавшим пост министра иностранных дел, а сегодня возглавляющим Канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные.
Между тем в понедельник правительство КНР отвергло вероятность того, что рассматривает поставки оружия России, как о том заявил утром госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальный Пекин в ответ обвинил Вашингтон в том, что он "подливает масла в огонь".