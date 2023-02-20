Боррель: поставки Китаем оружия России станут "красной чертой"

Поставки Китаем оружия России для её наступления в Украине станут "красной чертой" для Евросоюза, предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на полях встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Встреча посвящена военной поддержке Киева со стороны ЕС; ряд стран настаивают на инициативе совместных закупок оружия и боеприпасов.

Перед началом встречи Боррель заявил, что высокопоставленный китайский дипломат Ван И заверил его в том, что Пекин не будет поставлять оружие России.

У меня был разговор с ним, и я выразил свою, нашу сильную озабоченность в связи с возможными поставками Китаем оружия России. Я попросил его не делать этого и выразил не только нашу озабоченность, но и дал понять, что для нас это будет "красной чертой". Он сказал, что они не планируют этого делать. Но мы будем сохранять бдительность Жозеп Боррель Верховный посланник ЕС по внешней политике

Жозеп Боррель встретился с И Ваном, до 2022 года занимавшим пост министра иностранных дел, а сегодня возглавляющим Канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, на Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные.

Между тем в понедельник правительство КНР отвергло вероятность того, что рассматривает поставки оружия России, как о том заявил утром госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальный Пекин в ответ обвинил Вашингтон в том, что он "подливает масла в огонь".