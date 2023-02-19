Рост военной помощи Украине - призыв многих политиков на МКБ-2023

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны Запада увеличить объём военной помощи Украине и ускорить её поставки.

Кроме того он поддержал предложение Эстонии о закупке всеми странами ЕС боеприпасов для прямой помощи Украине. Боррель выступил на Мюнхенской конференции по безопасности после того, как это предложение изложила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Эстония стала мировым лидером поставок вооружений Украине в 2022 году - если исходить из процентной доли, которую эти поставки составляют от ВВП страны-донора.

Евросоюз, США и помощь Украине

Накануне, в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности выступил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что его стране нужны "боеприпасы, артиллерия и танки".

В обсуждении темы приняла участие глава МИД ФРГ Анналена Бербок, призвавшая страны, у которых есть боеприпасы для уже поставленных в Украину систем вооружения (таких как зенитная установка "Гепард") наладить их поставки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своём выступлении остановился на ущербе, который российский лидер Владимир Путин нанес собственной стране:

"Посмотрите, что произошло, что Путин сделал со своей собственной страной! Сейчас мы имеем, по открытым данным, около 200 тысяч убитых россиян в Украине. Задумайтесь об этом на минуту. Менее чем за год. И ещё более миллиона россиян покинули свою страну, потому что не хотят быть частью этой войны, быть частью того вектора, по которому движется страна".

Китай, война и Евросоюз

Анналена Бэрбок также прокомментировала объявленную Китаем мирную программу для Украины. по её мнению, все усилия по восстановлению мира должны приветствоваться, но всё зависит от того, какого рода мир имеется в виду:

"Мы надеемся, что призыв к прекращению войны со стороны Китая прозвучит на следующей неделе, когда они изложат свою мирную программу. Необходимо настоять на том, чтобы Россия прекратила войну! Но если Украина перестанет защищаться, а это также может быть советом [со стороны Китая], тогда Украине конец! Мы не можем с этим согласиться, потому что тогда перестанет действовать Устав ООН".

На вопрос о том, как он относится к инициативе Китая, Дмитрий Кулеба отреагировал осторожно: по его мнению, пока на столе нет конкретных предложений, нет смысла и говорить об этом.

Столкнувшись с ситуацией хаоса и беспорядка, Китай и Европа должны укреплять сотрудничество и привнести в мир больше стабильности. Об этом заявил в субботу высокопоставленный китайский дипломат Ван И, отвечающий за международную политику в Компартии Китая. Ван И встретился с главой МИД ЕС Жозепом Боррелем в рамках 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Ван И, Китай и ЕС - партнеры, а не соперники, и их консенсус намного перевешивает их различия.

В этом году исполняется 20 лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС.