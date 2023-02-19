Мексика национализировала свой литий

Эксплуатация мексиканских месторождений лития теперь принадлежит исключительно государству.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о национализации этого стратегического минерала в городе Бакадеуачи, где находится самый большой запас этого металла в стране.

Цель этого закона - помешать иностранным государствам, таким как Китай, Россия или США, эксплуатировать запасы лития.

Только в 23 странах мира было обнаружено присутствие в недрах лития, и, по оценкам мексиканского Министерства энергетики, страна занимает 10-е место по его запасам.

Критически важный для создания батарей электромобилей и других технологий, в том числе связанных с военным комплексом, литий в основном добывается в Южной Америке и Австралии. А вот в цепочке поставок на мировом рынке доминирует Китай.