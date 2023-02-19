Масштабные протесты против проекта судебной реформы в Израиле

В Израиле прошла очередная массовая акция протеста против проекта судебной реформы, предложенного кабинетом министров Биньямина Нетаньяху. Митинги были организованы более чем в 50 местах по всей стране.

Организаторы заявляют, в Тель-Авиве к демонстрации присоединились 135 тысяч человек.

В понедельник Кнессет (парламент Израиля) приступит к рассмотрению первой части законопроекта о судебной реформе. Оппозиция обещает провести в этот день новую масштабную демонстрацию.

Критики документа говорят об угрозе демократии: проект предусматривает возможность для законодателей отменять решения суда.

Адвокат Нати Рон объясняет, почему пришел на акцию протеста: "У нас нет выбора, мы не можем сдаваться. Это наша страна, я воевал, я потерял друзей на этих войнах, они умерли не для этого, не ради диктаторского государств. Я у них в долгу, это самое малое, что я могу сделать".

"У меня есть надежда, здесь собралось очень много людей, но правительство до сих пор не хочет слышать наши голоса", — говорит участница митинга, студентка факультета права Амит Меламед.

Сторонники реформы заявляют, что юридические институты в стране чрезмерно политизированы и изменения могут восстановить баланс.

Еженедельные массовые демонстрации против судебной реформы проходят в Израиле с начала января. Предложенный новым правительством проект, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей.