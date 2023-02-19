После землетрясения: возвращение в Антакью

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес посетила турецкий город Антакья. Расположенный на юге страны, он серьезно пострадал в результате разрушительного землетрясения. Целые кварталы стоят в руинах.

Анелиз Боржес, Euronews: "То, что возле некоторых зданий здесь, в старой Антакье, больше нет подъемных кранов или экскаваторов, означает, что поисково-спасательная операция официально завершена. Признаков жизни под этими обломками больше не обнаружено. Это похоже на новый этап операций здесь, на юге Турции: некоторым людям, жителям и владельцам бизнеса в этой части города, разрешено вернуться и проверить свои магазины, чтобы узнать, могут ли они найти и забрать что-то стоящее. Эти люди пытаются собрать осколки того, что осталось от их жизни.

Только здесь, на юге Турции, от землетрясений пострадали 13 миллионов человек, и турецкое правительство пообещало новые дома всем, кто потерял жилье, в течение года. Это, конечно, очень амбициозное обещание, которое многие здесь отвергают как совершенно невыполнимое на фоне слишком медленной, по их мнению, реакции со стороны национального правительства. Настолько медленной, что гражданское общество активизировалось и заменило правительство в некоторых областях: на этой неделе по турецкому телевидению было организовано масштабное мероприятие по сбору средств, и для жертв было собрано более 5 миллиардов евро".

Но люди полны решимости перезапустить жизнь самостоятельно как можно скорее.

"Эта улица будет открыта через неделю, максимум две, магазины будут открыты - вот увидите, - уверяет торговец Серкан Синджан. - Прошло уже 13 дней. Люди продолжают умирать от землетрясения, но катастрофа закончилась. В исламе можно быть в трауре всего три дня. Через три дня это запрещено. Жизнь должна вернуться снова".

Заразительный характер Серкана уже возвращает жизнь в город. Хотя ему самому по-прежнему больно от того, что он пережил и что потерял. Он говорит, что во имя погибших он не покинет Антакью и попытается убедить своих соседей тоже остаться. Они нужны городу, говорит он, - таким образом память об ушедших будет здесь.