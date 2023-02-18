Массовый расстрел в Миссисипи

По меньшей мере 6 человек погибли в результате нескольких инцидентов со стрельбой в американском штате Миссисипи.

По данным местного шерифа, они были застрелены в городе Аркабутла, в котором проживает менее 300 человек. Как сообщается, стрелок зашел в магазин и застрелил человека, а затем направился к двум домам в том же районе и расправился с другими жертвами.

Позднее подозреваемый был обнаружен и задержан, его мотивы пока не установлены.

Этот инцидент стал 73-м массовым расстрелом в США с начала года.