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Турция

Более 44 тыс. жертв землетрясений в Турции и Сирии

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 Андрей Позняков
Волонтёры ищут в обломках зданий тела погибших для идентификации и захоронения
Волонтёры ищут в обломках зданий тела погибших для идентификации и захоронения   -  Авторское право  AP Photo/Bernat Armangue

Официальное число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 44 тысячи. После почти двух недель поисков шансов найти выживших почти не осталось, – говорят спасатели. Настоящим чудо они называют обнаружение в субботу семейной пары, которая провела под завалами почти 300 часов. Они выжили, но трое их детей погибли, – передаёт «Анадолу».

Эта череда землетрясений стала крупнейшей природной катастрофой в регионе за столетия. Сейсмологи насчитали свыше 3 тыс. подземных толчков, магнитуда самых мощных из них достигала 7,8. Только в Турции обрушились более 80 тысяч зданий, сотни тысяч жителей десятка провинций остались без крова и стали беженцами.

По данным ООН, в общей сложности от стихийного бедствия пострадали более 5 млн человек. Генсек организации Антониу Гутерриш призывал международное сообщество поддержать Турцию и активнее помогать с ликвидацией последствий землетрясений.