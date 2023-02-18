Землетрясение в Турции и Сирии: жертв уже почти 50 тысяч

Число жертв разрушительных землетрясений в Турции и Сирии приближается к 50 тысячам.

Некоторые сирийские города, расположенные на северо-западе страны, превратились в руины. На кадрах, снятых с беспилотников, видны огромные разрушения в Джандарисе и Африне. Там землетрясение разрушило более 1250 зданий.

Около 5 тысяч человек в этих городах лишились жилья. Но и те, у кого оно осталось, напуганные новыми подземными толчками, ищут убежища во временном лагере, разбитом для пострадавших в Идлибе.

Сотрудники службы экстренного реагирования, которые руководили усилиями по спасению людей из-под завалов в контролируемых повстанцами районах, неоднократно заявляли, что полученная ими международная помощь и близко не соответствует огромным потребностям на истерзанной войной территории.

В общей сложности в Сирии погибли 8,5 тысяч человек, в Турции, по последним данным, - почти 40 тысяч.

Турецкие власти в рамках расследования дел о рухнувших зданиях, которые были построены не по нормам, продолжают задержания подрядчиков и других причастных к нарушениям лиц.

Тем временем в городе Антакья под обломками роскошного 12-этажного дома спасатели обнаружили тело ганского футболиста местного клуба "Хатайспор" Кристиана Атсу, который считался пропавшим без вести.

Кристиан Атсу Adam Davy/PA via AP, File

31-летний форвард, ранее выступавший за "Ньюкасл", "Челси", "Порту" и национальную сборную Ганы, переехал в Турцию в прошлом году и успел сыграть в новом клубе лишь 3 матча.