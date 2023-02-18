"Суперсила" Шона Пенна и другие премьеры на Берлинале

Премьера документального фильма американцев Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Суперсила" о войне в Украине состоялась на Берлинском кинофестивале. Проект задумывался как рассказ о президенте Украины, который пришел в политику после актерской карьеры. Но из-за российского вторжения авторы изменили первоначальный замысел и сняли фильм о войне в Украине.

После просмотра зрители аплодировали стоя:

После ковидных ограничения Берлинский кинофестиваль вновь проходит в полномасштабном формате. Еще одна премьера на кинофоруме — фильм "Блэкберри" канадского режиссера Мэтта Джонсон о взлете и падении компании, производившей телефоны, ставшие символом 2000-х годов. Картину также встретили

Впервые публике был представлен фильм немецкого режиссёра Эмили Атеф "Однажды мы расскажем друг другу всё" . Это драма о встрече, изменившей жизнь девушки накануне падения Берлинской стены.