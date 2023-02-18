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Южная Корея

Последняя запущенная ракета Северной Кореи способна долететь до США

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 Андрей Позняков
Трансляция официального видео запуска северокорейской ракеты.
Трансляция официального видео запуска северокорейской ракеты.   -  Авторское право  AP Photo/Ahn Young-joon

Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета способна преодолеть 14 тыс. км. и достичь территории США. Такие характеристики приводят в министерстве обороны Японии, расценив это испытание как ещё один шаг к подрыву мира и стабильности.

Перед запуском своей новой ракеты Пхеньян грозился беспрецедентно жёстким ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи. В Сеуле подчеркнули, что подобные действия северного соседа нарушают резолюции Совета безопасности ООН. Испытания баллистической ракеты осудили министры иностранных дел стран «Большой семёрки».