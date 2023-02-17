"Российские силы, похоже, не ускоряют темпы продвижения вокруг Бахмута", - эксперты ISW

Украинские официальные лица заявили, что российские войска стремятся захватить Бахмут к первой годовщине вторжения в Украину. Но для этого, по данным Института изучения войны, потребуются значительно более высокие темпы продвижения российских войск, чем те, которые наблюдались в течение многих месяцев.

Основатель ЧВК "Вагнер" недавно заявлял, что его наемники могут окружить Бахмут к марту или апрелю. Прагматичные оценки Пригожина в отношении российского продвижения в районе Бахмута в целом были ближе к тактическим реалиям, чем оценки о быстром продвижении войск РФ, отмечает аналитический центр.

Похоже, что российские силы не ускоряют темпы своего продвижения в районе Бахмута и вряд ли смогут достичь поставленной цели 24 февраля.

ВСУ всегда могут решить, что затраты, связанные с удержанием Бахмута, слишком высоки, и добровольно уйти из города, хотя украинские силы и руководство продолжают указывать, что они намерены его удерживать.

Министерство обороны Великобритании обнародовало свои данные. По его оценкам, потери минобороны России и частных военных компаний с начала вторжения в Украину, составили до 200 000 человек. Это число, вероятно, включает примерно 40-60 000 убитых.

ЧВК "Вагнер" задействовала большое количество заключенных-новобранцев. Уровень потерь среди них, вероятно, доходит до 50%.

По современным меркам эти показатели представляют собой высокое соотношение убитых и раненых. Почти наверняка это связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части вооруженных сил.