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мир

Переговоры по североирландскому протоколу

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 Ирина Шелудкова
По данным британских СМИ, Лондон и Брюссель приблизились к заключению соглашения
По данным британских СМИ, Лондон и Брюссель приблизились к заключению соглашения   -  Авторское право  Peter Morrison/AP

Сразу после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправился в Северную Ирландию на переговоры с местными политическими лидерами.

По мнению наблюдателей, Лондон и Брюссель приблизились к к урегулированию спора вокруг особого статуса Северной Ирландии после "брексита" и могут в ближайшее время заключить новое таможенное соглашение. Об этом свидетельствует также тот факт, что Евросоюз в Брюсселе собирает на брифинг с участием министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли дипломатов из 27 стран-членов блока. 

По данным британским СМИ, в рамках соглашения Лондон добился от Брюсселя уступок в вопросах осуществления таможенных проверок в Северной Ирландии, а также касающихся юрисдикции Суда Европейского союза в регионе.

Вице-премьер Ирландии Михол Мартин сообщил, что переговоры продолжатся в ближайшие дни посте того как Риши Сунак Встретится в Мюнхене с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.