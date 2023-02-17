Переговоры по североирландскому протоколу

Сразу после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправился в Северную Ирландию на переговоры с местными политическими лидерами.

По мнению наблюдателей, Лондон и Брюссель приблизились к к урегулированию спора вокруг особого статуса Северной Ирландии после "брексита" и могут в ближайшее время заключить новое таможенное соглашение. Об этом свидетельствует также тот факт, что Евросоюз в Брюсселе собирает на брифинг с участием министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли дипломатов из 27 стран-членов блока.

По данным британским СМИ, в рамках соглашения Лондон добился от Брюсселя уступок в вопросах осуществления таможенных проверок в Северной Ирландии, а также касающихся юрисдикции Суда Европейского союза в регионе.

Вице-премьер Ирландии Михол Мартин сообщил, что переговоры продолжатся в ближайшие дни посте того как Риши Сунак Встретится в Мюнхене с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.