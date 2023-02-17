English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Больше движения, Европа! Скажи "нет" сидячему образу жизни

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Мюнхен, бегуны
Мюнхен, бегуны   -  Авторское право  CHRISTOF STACHE/AFP or licensors

Виновата ли цифровая революция с ее по большей части сидячими развлечениями, виновато ли отсутствие свободного времени или бюджета, но факт остается фактом: мы мало двигаемся. Согласно последнему отчету ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), каждый третий взрослый европеец не соблюдает рекомендации ВОЗ: 150 минут физической активности умеренной интенсивности хотя бы раз в неделю.

Если мы не начнем двигаться, к 2050 году появятся 11,5 миллионов новых случаев неинфекционных заболеваний. А это в свою очередь будет стоить странам-членам ЕС в среднем 0,6 % их бюджетов на здравоохранение ежегодно.

Специалисты считают, что достаточно заниматься спортом 2,5 часа в неделю, чтобы предотвратить 10 000 смертей в год в Европе в возрастной группе 30-70 лет. Но почему мы этого не делаем? Проблема носит социальный характер и затрагивает самые слабые группы населения. Женщины и пожилые люди, например, занимаются спортом или физическими упражнениями менее регулярно, как и люди из наименее благополучных социально-экономических групп. Только 24% тех, кто относит себя к рабочему классу, занимаются спортом хотя бы раз в неделю по сравнению с 51% представителей более обеспеченных классов. 

Есть различия также между странами северной и южной Европы. 

"Даже сегодня в странах Средиземноморья, в Италии, но также и в Греции спортом занимаются те, кто может себе это позволить, исходя из экономической точки зрения, - считает Мауро Берруто, бывший тренер по волейболу и депутат итальянского парламента. - Но мы должны прийти к модели, при которой спорт будет доступен каждому. Модель изменится, когда, наконец, появится решающий игрок: школа.

Именно малоподвижные молодые люди находятся в центре внимания экспертов. Исследование 9000 французских 16-летних подростков показало, что они стали медленнее, чем их сверстники 30-летней давности. Организаторы исследования бьют тревогу.

Франсуа Карре, кардиолог, профессор университета Ренн: "Сегодня наши дети готовят себе инфаркт в 30 лет У нас есть доказательства: у них высокое кровяное давление, уровень холестерина выше, а диабет встречается чаще".

Инвестиции в здоровье - это инвестиции в качество жизни: лучший сон, меньшая тревожность, более здоровые кости и мышцы, меньшая вероятность падения, - говорится в докладе ОЭСР. Одним словом, двигайтесь - и вас ожидает более долгая и, возможно, более счастливая жизнь.