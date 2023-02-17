Больше движения, Европа! Скажи "нет" сидячему образу жизни

Виновата ли цифровая революция с ее по большей части сидячими развлечениями, виновато ли отсутствие свободного времени или бюджета, но факт остается фактом: мы мало двигаемся. Согласно последнему отчету ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), каждый третий взрослый европеец не соблюдает рекомендации ВОЗ: 150 минут физической активности умеренной интенсивности хотя бы раз в неделю.

Если мы не начнем двигаться, к 2050 году появятся 11,5 миллионов новых случаев неинфекционных заболеваний. А это в свою очередь будет стоить странам-членам ЕС в среднем 0,6 % их бюджетов на здравоохранение ежегодно.

Специалисты считают, что достаточно заниматься спортом 2,5 часа в неделю, чтобы предотвратить 10 000 смертей в год в Европе в возрастной группе 30-70 лет. Но почему мы этого не делаем? Проблема носит социальный характер и затрагивает самые слабые группы населения. Женщины и пожилые люди, например, занимаются спортом или физическими упражнениями менее регулярно, как и люди из наименее благополучных социально-экономических групп. Только 24% тех, кто относит себя к рабочему классу, занимаются спортом хотя бы раз в неделю по сравнению с 51% представителей более обеспеченных классов.

Есть различия также между странами северной и южной Европы.

"Даже сегодня в странах Средиземноморья, в Италии, но также и в Греции спортом занимаются те, кто может себе это позволить, исходя из экономической точки зрения, - считает Мауро Берруто, бывший тренер по волейболу и депутат итальянского парламента. - Но мы должны прийти к модели, при которой спорт будет доступен каждому. Модель изменится, когда, наконец, появится решающий игрок: школа.

Именно малоподвижные молодые люди находятся в центре внимания экспертов. Исследование 9000 французских 16-летних подростков показало, что они стали медленнее, чем их сверстники 30-летней давности. Организаторы исследования бьют тревогу.

Франсуа Карре, кардиолог, профессор университета Ренн: "Сегодня наши дети готовят себе инфаркт в 30 лет У нас есть доказательства: у них высокое кровяное давление, уровень холестерина выше, а диабет встречается чаще".

Инвестиции в здоровье - это инвестиции в качество жизни: лучший сон, меньшая тревожность, более здоровые кости и мышцы, меньшая вероятность падения, - говорится в докладе ОЭСР. Одним словом, двигайтесь - и вас ожидает более долгая и, возможно, более счастливая жизнь.