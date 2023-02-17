Был ли отравлен Пабло Неруда?

Было ли причиной смерти Пабло Неруды отравление? Присутствие бактерий ботулизма в его останках, обнаруженное группой международных экспертов, вновь открыло ящик Пандоры через 50 лет после смерти чилийского поэта и лауреата Нобелевской премии по литературе.

Его племянник и адвокат Родольфо Рейес считает, что результаты расследования не оставляют места для сомнений:

"Бактерия Clostridium botulinum никак не должна была оказаться в костях Пабло Неруды. И для нас, как и для всех остальных, даже если они и не врачи, это означает убийство Пабло Неруды".

Мануэль Арайа, водитель поэта, также защищает теорию об отравлении в результате возможной инъекции за день до того, как Неруда должен был отправиться в изгнание в Мексику.

"Неруда сказал мне: "Я горю внутри, Мануэль, я горю". Я подошёл к нему и откинул одеяло, чтобы осмотреть его, и он сказал, что там у него пятнышко, на груди, на два пальца ниже сердца. Это было красное пятно, как будто кто-то уколол его и оставил прыщ".

На этой неделе группа экспертов из Канады, Дании и Чили представила результаты своего расследования чилийскому судье Паоле Пласе, которая должна вынести решение по делу.

Чилийский режим утверждал, что Неруда умер от обострения рака простаты, но это теперь звучит неубедительно. Специалисты обнаружили бактерии ботулизма после анализа образцов, взятых с тела, которое было эксгумировано в 2013 году.

Пабло Неруда, известный коммунистический активист, умер 23 сентября 1973 года, через 12 дней после государственного переворота генерала Аугусто Пиночета, свергнувшего президента-социалиста Сальвадора Альенде. За годы установившейся после этого диктатуры в Чили погибли и пропали без вести более 3000 человек.