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Великобритания

Британец приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Москвы

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 Euronews
Дэвид Смит
Дэвид Смит   -  Авторское право  Metropolitan Police/AP

Бывший охранник британского посольства в Берлине получил тринадцать лет и два месяца тюрьмы за шпионаж в пользу Москвы. 

Дэвид Смит был арестован в августе 2021 года в ходе спецоперации. Затем мужчина был экстрадирован на родину.

Cмит, как выяснилось в ходе следствия, собирал секретные материалы для последующей передачи российской стороне. Поначалу мужчина категорически отрицал все обвинения в свой адрес, но в конце концов признал факт шпионажа. Однако Смит настаивал на том, что не получал деньги от России. 

Свои действия экс-охранник пытался объяснить тем, что хотел отомстить посольству, потому что, по его словам, там плохо с ним обращались, а сам он находился в депрессии и злоупотреблял алкоголем.