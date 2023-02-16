Французский полевой госпиталь в зоне бедствия в Турции

Это островок надежды для тяжелораненой страны с перегруженной системой здравоохранения: французские врачи и спасатели развернули полевой госпиталь в турецком городе Гольбаси.

Османа Юзубуюка землетрясение застало в кофейне. Он рассказывает:

"Я хотел убежать, но ударился о стену, потом ударился о другую стену. Я увидел окно и выбросился из окна".

Поток больных практически не прерывается: в госпитале принимают не только пострадавших от землетрясения.

Изабель Арно, главврач:

"Мы заботимся о пациентах, пострадавших от землетрясения - и о пациентах, у которых закончились лекарства. Так что мы управляем как острой фазой стихийного бедствия - так и диспансерным этапом наблюдения".

Врачи и спасатели-добровольцы работают круглосуточно, чтобы помочь местному населению. Некоторые из них связаны с этой страной и кровными узами. Так, Абдул, военный пожарный,

"Я родился в Турции, но я французский солдат, гражданин Франции, и, как француз, я горжусь тем, что Франция может помочь моей родной стране", - говорит Абдул, военный пожарный.

Помощь, оказываемая сейчас полевыми госпиталями из разных стран, неоценима: в результате землетрясения ранения получили более 105 тысяч человек.