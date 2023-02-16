Столтенберг: "Пришло время ратифицировать членство Финляндии и Швеции"

"Настало время ратифицировать [членство] Финляндии и Швеции", - заявил в четверг в Анкаре генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг приехал в Турцию, чтобы выразить поддержку властям после разрушительного землетрясения 6 февраля, унёсшего жизни более 40 000 человек. Но не только. Заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО заблокированы Турцией с мая, и в диалоге с президентом и министром иностранных дел Столтенберг постарался быть убедительным.

Они сняли все ограничения на экспорт оружия, укрепили законодательство по борьбе с терроризмом. Кроме того, Швеция вносит изменения в конституцию и активизировала сотрудничество с Турцией, чтобы создать постоянный механизм по борьбе с терроризмом Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Обозреватели отмечают, что во вторник глава альянса впервые публично упомянул вероятность вступления Финляндии в альянс раньше Швеции. В любом случае кандидатуры двух стран должна ещё одобрить Венгрия.

В прошлом месяце Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары после того, как в её столице прошла серия антиисламских протестов, в ходе которых был сожжён Коран.