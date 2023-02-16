Президент Всемирного банка Дэвид Малпасc планирует уйти в отставку почти за год до окончания срока своих полномочий.

Мальпас не назвал причин своего ухода, но его пребывание на посту с апреля 2019 года было неоднозначным.

Во время президентства Дональда Трампа он работал в казначействе США и его критиковали за то, что, как и глава государства, он - на официальном уровне - отрицал проблему глобального изменения климата. Как-то на официальной встрече он заявил, что не уверен, являются ли ископаемые источники энергии - причиной этой глобальной проблемы.

Всемирный банк объединяет 189 государств, основным донором из которых (более 16% капитала) являются США. Банк предоставляет кредиты развивающимся странам для помощи в экономическом развитии и борьбы с бедностью.