Пожизненный срок для стрелка из Буффало

К пожизненному заключению без права на досрочное освобождение приговорил суд Нью-Йорка 19-летнего Пэйтона Гендрона, застрелившего 10 человек в городе Буффало в мае 2022 года на почве расовой ненависти. Свое преступление он транслировал в прямом эфире с помощью камеры на шлеме.

Во время очень напряжённого процесса судьи выслушали эмоциональные свидетельства родственников жертв, которые выразили свою боль и ярость. После вынесения приговора некоторые вновь не могли сдержать свой гнев, и полиция спешно вывела осуждённого из зала. Позже прокурор заявил, что с не справившихся с эмоциями людей штраф взиматься не будет.

Погибшие (в возрасте от 20 до 86 лет) были покупателями и сотрудниками магазина. Винтовку Гендрон купил на законных основаниях, но боеприпасы, которые он использовал, не были разрешены к продаже в штате Нью-Йорк.