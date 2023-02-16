В Минске начался суд над основателями Nexta

Суд над основателями оппозиционного белорусского ресурса Nexta, которое сыграло ключевую роль в мобилизации участников протестов в августе 2020 года, начался в четверг в Минске.

Степан Путило - соучредитель YouTube и Telegram-канала, а также Ян Рудик, ещё один ключевой сотрудник Nexta, находятся в изгнании, их судят заочно, сообщает газета "Советская Белоруссия". Бывший редактор Nexta Роман Протасевич, арестованный в 2021 году и в находящийся под домашним арестом, присутствовал в зале суда.

Все трое обвиняются в создании и руководстве экстремистской группой, оскорблении президента Беларуси и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Роман Протасевич: Вы знаете, я скажу честно, я готов морально и психологически к любому исходу. Тут от меня ничего не зависит.

Журналист: Вы согласны с выдвинутыми против вас обвинениями?

Роман Протасевич: Да, в полном объёме

Троим основателям Nexta грозит до 15 лет лишения свободы. Этот оппозиционный ресурс сыграл ключевую роль в мобилизации движения протеста против переизбрания президента Александра Лукашенко в августе 2020 года, за что был запрещён и квалифицирован Верховным судом Беларуси как "террористическая организация".

Журналист и оппозиционный активист Роман Протасевич был арестован 23 мая 2021 года вместе с подругой Софьей Сапегой. Их рейс авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс перехватили белорусские истребители и заставили приземлиться в аэропорту Минска.

После ареста Роман Протасевич согласился сотрудничать со следствием и с июня 2021 года находится под домашним арестом. Его подруга была приговорена к шести годам лишения свободы.

Он неоднократно заявлял о своем раскаянии в видеороликах, транслируемых по белорусскому общественному телевидению. По мнению белорусской оппозиции, эти заявления были сделаны "под давлением".