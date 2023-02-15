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Франция

Споры вокруг "усиленного видеонаблюдения" во Франции

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 Антон Хмельнов
Камеры "усиленного видеонаблюдения" в период дней летней Олимпиады в Париже в 2024 году позволят применить технологию биометрического распознавания опасных элементов в толпе.
Камеры "усиленного видеонаблюдения" в период дней летней Олимпиады в Париже в 2024 году позволят применить технологию биометрического распознавания опасных элементов в толпе.   -  Авторское право  Possessed Photography via Pexels

Во Франции идут споры в отношении новых мер по обеспечению безопасности во время летней Олимпиады 2024 года в Париже: Сенат уже одобрил закон, разрешающий "расширенное видеонаблюдение". По официальной версии - для безопасности зрителей в толпе и предотвращения нападений.

В Масси, пригороде Парижа, алгоритмы искусственного интеллекта уже используют для дорожного видеонаблюдения. Технология строго регламентирована. Распознавание лиц во Франции запрещено и, по идее, останется под запретом в рамках нового закона.

"Когда автомобиль паркуется в запрещенном месте, видеокамера посылает нам сигнал, который экономит наше время, ведь изображение поступает напрямую к оператору, - рассказывает муниципальный полицейский Режис Лабопен, - Французская законодательная база запрещает перекрестные ссылки на данные. То есть, разумеется, я снимаю лица. Но закон запрещает мне связывать эти лица с конкретными людьми".

В то же время, новый закон позволит алгоритмам выявлять подозрительное поведение в толпе вокруг стадионов, например, неподвижных людей, тех, кто идёт не в ту сторону или тех, кто скрывает своё лицо под одеждой.

Как предполагается, система будет действовать до 2025 года, но правозащитники в это не верят и ведут кампанию против так называемого "биометрического наблюдения".

"Олимпиада - это просто предлог, - утверждает юрист адвокатской конторы La quandrature du net Ноэми Лёвен. - Мы знаем, что в 2025 году это не прекратится. В технологию вложили немало денег. В Брюсселе обсуждается закон об искусственном интеллекте. И в то же время существует серьёзное сопротивление идее биометрического видеонаблюдения. А Франции наплевать: она идёт своим путём. И за два месяца примет закон, у которого нет прецедентов в Евросоюзе."

Тем не менее законодателей это не останавливает: дебаты по проекту закона пройдут в  нижней палате парламента - Национальной Ассамблее - уже в марте. Независимая комиссия даст своё заключение, после чего закон будет принят и начнёт применяться.

Журналист • Cyril Fourneris