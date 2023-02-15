Последствия землетрясения на северо-западе Сирии катастрофические

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило сорок тысяч. Поисковые работы продолжаются и список погибших, скорее всего, будет пополняться новыми именами.

Так сейчас выглядит сирийский Джандарис. Город контролируют группировки, выступающие против режима Башара Асада.

Спустя десять дней после природной катастрофы гуманитарная помощь по-прежнему практически недоступна.

Столкнувшись с беспрецедентной ситуацией, и под международным давлением, президент Башар Асад согласился открыть два пункта пересечения границы между Турцией и северо-западом Сирии.

Генеральный директор ВОЗ, побывавший в пострадавших районах, предупредил, что впереди очень много работы.

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ:

_"Выжившие сейчас сталкиваются с низкими температурами. Люди остались без нормальных убежищ, отопления, еды, чистой воды и медицинской помощи. Фаза поисково-спасательных работ подходит к завершению, но для ВОЗ решение задачи по сохранению жизней только начинается". _

В больнице Маарет-Мисрин на северо-западе Сирии много маленьких пациентов. Некоторые до сих пор не знают, что после землетрясения они потеряли родителей. По словам Джеймса Элдера, представителя ЮНИСЕФ, от стихии в обеих странах пострадали более семи миллионов детей. Их них 2,5 миллиона в Сирии. Генсек ООН запросил почти 400 миллионов долларов на помощь Сирии.