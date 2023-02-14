Стрельба в университете штата Мичиган

Стрельба в университете штата МичиганКомментарии
Euronews
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По меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения в результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США
Полиция подтвердила информацию о том, что стрелок покончил с собой. "Подозреваемый в совершении этого инцидента был обнаружен за пределами кампуса университета Мичигана. Действительно, насколько мы можем судить, подозреваемый скончался", - сообщил замглавы полиции университета Крис Розман на пресс-конференции.
Среди пострадавших есть тяжелораненые, за жизнь которых борются врачи.
Известно, что человек, у которого было две единицы огнестрельного оружия, начал стрелять в понедельник вечером в основном университетском кампусе в городе Ист-Лансинг.
Мотивы нападавшего пока неизвестны.