Стрельба в университете штата Мичиган

По меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения в результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США

Полиция подтвердила информацию о том, что стрелок покончил с собой. "Подозреваемый в совершении этого инцидента был обнаружен за пределами кампуса университета Мичигана. Действительно, насколько мы можем судить, подозреваемый скончался", - сообщил замглавы полиции университета Крис Розман на пресс-конференции.

Среди пострадавших есть тяжелораненые, за жизнь которых борются врачи.

Известно, что человек, у которого было две единицы огнестрельного оружия, начал стрелять в понедельник вечером в основном университетском кампусе в городе Ист-Лансинг.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.