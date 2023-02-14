Доклад: основная ответственность лежит на УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций несет основную ответственность за недостатки в обеспечении безопасности финального матча Лиги чемпионов в мае 2022 года в Париже между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".

Об этом говорится в отчете независимой комиссии, подготовленном по заказу УЕФА.

Начало игры было задержано более чем на полчаса, у стадиона скопилось огромное количество желающих посмотреть матч, многие из которых в итоге на него так и не попали.

В отчете также содержится критика в адрес французской полиции, которая ошибочно сочла, что болельщики "Ливерпуля" представляют угрозу общественному порядку, и применила спецсредства, в частности слезоточивый газ.

Позже УЕФА извинилась перед пострадавшими ливерпульскими болельщиками и возместила им убытки.

28 мая прошлого года в Париже "Реал" победил английский клуб со счетом 1:0 и завоевал кубок Лиги чемпионов.

Первоначально матч должен был пройти в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", но был перенесен на "Стад де Франс" из-за российского вторжения в Украину.