Доклад: основная ответственность лежит на УЕФА

Доклад: основная ответственность лежит на УЕФАКомментарии
Союз европейских футбольных ассоциаций несет основную ответственность за недостатки в обеспечении безопасности финального матча Лиги чемпионов в мае 2022 года в Париже между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".
Об этом говорится в отчете независимой комиссии, подготовленном по заказу УЕФА.
Начало игры было задержано более чем на полчаса, у стадиона скопилось огромное количество желающих посмотреть матч, многие из которых в итоге на него так и не попали.
В отчете также содержится критика в адрес французской полиции, которая ошибочно сочла, что болельщики "Ливерпуля" представляют угрозу общественному порядку, и применила спецсредства, в частности слезоточивый газ.
Позже УЕФА извинилась перед пострадавшими ливерпульскими болельщиками и возместила им убытки.
28 мая прошлого года в Париже "Реал" победил английский клуб со счетом 1:0 и завоевал кубок Лиги чемпионов.
Первоначально матч должен был пройти в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", но был перенесен на "Стад де Франс" из-за российского вторжения в Украину.