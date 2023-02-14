ООН объявила о срочном сборе средств для пострадавших в Сирии

Первая делегация ООН посетила во вторник подконтрольные повстанцам районы на северо-западе Сирии. Эксперты въехали из Турции через пункт пропуска "Баб-эль-Хава" и намерены оценить масштабы ущерба.

В этот же день гуманитарный груз ООН был доставлен в этот регион через пункnпропуска Баб-эль Саламе", об открытии которого ранее объявили власти Сирии.

"Сегодня я объявляю о гуманитарной заявке ООН на 397 млн долларов для пострадавшего от землетрясения населения Сирии. Это покроет период в три месяца", — сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По словам генсекретаря, аналогичная заявка для Турции скоро будет озвучена. Он отметил, что ООН уже выделила на ликвидацию последствий землетрясений 50 млн долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Помощь должна идти со всех сторон, всем сторонам, через все пути без каких-либо ограничений", - сказал генсек ООН.

Помощь ООн поступает также в контролируемые правителством Башара Асада районы Сирии

Неправительственные организации и активисты, работающие в районах удерживаемых вооруженной оппоизцией, обвиняют ООН в медлительности.

В организации заявляют, что в распоряжении ООН нет тяжелого оборудования и поисково-спасателых команд и призвают междунарожное сообщество объединить усилия по доставке помощи всем нуждающимся сирийцам.