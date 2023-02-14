Почему в Польше пустуют родильные палаты?

В Польше один из самых низких уровней рождаемости в Евросоюзе. За выяснением причин и оценкой последствий мы приехали в Варшаву, о чем расскажем в нашей серии программ "Очевидец".

С каждым годом в этой больнице в Воломине близ Варшавы рождается все меньше детей.

_"Мы находимся в одной из послеродовых палат, которые, к сожалению, остаются пустыми. Увидеть такое в обычный день 5 лет назад было бы немыслимо. _Сейчас почти ежедневно у нас пустые палаты, ожидающие прибытия потенциальных мам", — говорит заведующая родильным отделением в больнице Святой Марии в Воломине Ева Дандальска.

Нестабильная экономическая ситуация, недостаточная защита рабочих мест и жесткое законодательство страны против абортов — вот некоторые из причин, которые называют женщины.

В Польше аборты в случае нарушения развития плода запрещены.

Агнешка родила близнецов с тяжелыми нарушениями мозговой деятельности. ”__Женщины ужасно боятся, приходят в ужас от мысли оказаться на моем месте", — говорит она.

Другие женщины объясняют, что просто не хотят быть матерями.

"Нам было около 45 лет. И тогда мы решили, что у нас точно не будет детей", — объясняет свое решение Юстина Грабовска.

Строгая миграционная политика Польши не помогает заполнить демографический пробел.

И хотя правительство финансирует программы по восстановлению рождаемости, за последние 30 лет ее уровень снизился на 40%.