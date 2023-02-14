Дети и трагедия землетрясения

Счёт жертв землетрясений в Турции и Сирии идёт уже на десятки тысяч. Стихия убивает без разбора людей всех возрастов. В Турции под завалами погибли жители деревень и крупных городов, а также сирийские беженцы, уже несколько лет проживающие в провинциях, которые оказались близко к эпицентру бедствия.

В первые дни после трагедии мы слышали о чудесном спасении из-под завалов тех, кому "посчастливилось" отделаться лишь ушибами и царапинами. Среди спасённых немало детей, в том числе и маленьких. Для всех, кто оказался на свободе после "бетонного плена", основной задачей, как ни странно, остаётся выживание: люди оказались под открытым небом без крова над головой, с уничтоженной инфрастуктурой, на зимнем холоде и с очевидным недостатком продуктов питания, пресной воды и медикаментов.

Масштабные обрушения зданий коснулись таких городов как Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Килис, Османие и Шанлыурфа (и одноименных провинций). Гуманитарная помощь, поступающая в Турцию и Сирию из многих стран мира, с трудом доставляется в отдалённые деревни пострадавших областей.

В Сирии ситуация усугубляется тем, что часть пострадавших территорий (в провинции Идлиб) находится под контролем оппозиции, но и в районах под контролем правительства (ближе к Дамаску и Алеппо) - тысячи жертв и тех, кто сегодня нуждается в помощи. Есть надежда, что пострадавшим в Сирии поможет открытие двух гуманитарных коридоров, объявленное президентом Башаром Асадом.

Как помочь детям, пережившим землетрясение?

Дети, пережившие трагедию, неизбежно сталкиваются те только с угрозой физического выживания, но нередко и с потерей семьи или части своих близких. Как в этих крайне сложных обстоятельствах им помогают работающие в Турции гуманитарные организации?

Уровень разрушений в Хатае, одной из наиболее пострадавших провинций, огромен: тысячи зданий и инфраструктура полностью разрушены, - рассказала региональный координатор детского правозащитного фонда Save the children Ранда Гази, которая находится непосредственно в зоне бедствия. - Сейчас наша основная задача - помочь во второй раз выжить тем, кто совсем недавно пережил трагедию.

Очень многие семьи и дети сейчас находят прибежище в своих автомобилях: у них нет ни крыши над головой, ни теплой одежды, ни еды, ни воды. Задача состоит в том, чтобы добраться до всех пострадавших, даже в отдаленных районах, где есть проблемы с безопасностью и случаи мародёрства."

Девочка в палаточном лагере деревни Килли в пострадавшем от землетрясения районе Сирии Hussein Malla / AP Photo

Сегодня большинство детей в пострадавших районах психологически травмированы. А для обширной общины сирийских беженцев это удвоенная травма, ведь эти семьи уже однажды бросили свои дома из-за войны в Сирии.

"Проблема не только их психическое состояние, но и здоровье в целом, - продолжает Ранда Гази из Save the children. - Плохая ситуация с санитарными условиями усугубляется тем, что из-за отсутствия туалетов люди облегчаются прямо на улице. Это создаёт риск заболеваний, которые передаются через воду, а дети особенно уязвимы к такого рода болезням, и уже есть сообщения о таких случаях.

Пока нет четких данных о количестве осиротевших или потерявшихся детей, но они в любом случае находятся под опекой государства. Мы тесно сотрудничаем с Министерством по делам семьи и социальных вопросов, чтобы обеспечить безопасность и защиту детей, чтобы им оказывалась психологическая помощь.

Все дети, чьи родственники пока не найдены среди погибших или выживших, считаются сейчас сиротами. Одна из наших задач - обеспечить для детей доступ к образованию. Практически все школы закрыты, и возможно, на долгий срок, ведь среди разрушенных зданий много школ.

Из-за бедности и бедственного положения детей сирийских беженцев мы опасаемся деградации ситуации, которая может привести к принудительной эксплуатации детей, торговле людьми и другим рискам для детей. Поэтому важно бороться за их будущее, обеспечивая поддержку этим общинам.

Если вы готовы сделать небольшой вклад через фонд Save the children в спасение детей после землетрясения в Турции и Сирии, пройдите по ссылке.

С подобными проблемами сталкиваются и другие гуманитарные организации, оказывающие помощь пострадавшим районам.

Согласно статистике детcкого фонда ООН - ЮНИСЕФ, в пострадавших от землетрясения регионах Турции проживало 4,6 миллиона детей. Ещё 2,5 млн несовершеннолетних, как отмечает ЮНИСЕФ, находились в момент трагедии с сирийской стороны в разрушенных стихией провинциях.

"В пострадавшей от землетрясения зоне проживало 4,6 миллиона детей, причём 811.000 из них были сирийскими детьми [из семей беженцев]. - говорит представитель ЮНИСЕФ в Турции Реджина де Доминичи. - Сейчас им всем нужны простейшие предметы первой необходимости: жилье, вода, зимняя одежда и медицинское обеспечение.

ЮНИСЕФ работает совместно с Министерством по делам семьи в отношении детей без сопровождения взрослых. В тех несчастных случаях, когда семьи или родственников у них больше нет, мы помогаем поместить их в систему экстренного патронатного воспитания.

Тяжёлая ситуация с образованием и психологической поддержкой детей

По нашим оценкам, 2 миллиона детей не будут посещать школу, по крайней мере, до конца учебного года. Мы оказываем психосоциальную поддержку для детей, которые сильно травмированы [всем произошедшим]. Эта помощь оказывается в молодежных центрах, в центрах социальной защиты. Нам повезло, что в некоторых провинциях, например, в Газиантепе, работает педиатрическая больница [которая не была разрушена].

Медперсонал в больнице пригорода Газиантепа спасает детей в момент землетрясения

Всего [от землетрясения 6 февраля] пострадали 11 провинций. Но и те, что расположены по-соседству сейчас принимают у себя много людей. Поэтому международная помощь также должна быть децентрализована, чтобы помочь и соседним провинциям."

Для пожертвований ЮНИСЕФ и помощи поcтрадавшим детям Турции и Сирии пройдите по ссылке.