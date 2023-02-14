Рост популяции кенгуру - угроза Австралии

Многими любимый символ Австралии кенгуру фермеры сегодня называют настоящей чумой. И это понятно, почему: популяция этих травоядных животных возросла за последнее время с 27 до 50 миллионов.

Ученые передали кенгуру "пальму первенства" по угрозе для Зеленого континента, оставив в стороне даже кроликов. Они считают, что необходимо срочно вводить контроль над популяцией кенгуру, но методы пока остаются не разработанными.

Уровень вреда, который наносят сумчатые и способные быстро преодолевать большие расстояния животные, удивил специалистов. Наблюдая за популяциями кроликов и кенгуру в заповедниках Австралии, зоологи выяснили, что пасущиеся кенгуру разрушают почву даже активнее, чем кролики. А ведь именно эти завезённые в много лет назад на континент животные, которые не встретили здесь европрейских хищников, раньше считались главной опасностью для австралийской флоры.

Учёные заметили, что кенгуру более интенсивно, чем кролики, уничтожают самые разные растения. И это беспокоит не только фермеров, чьим домашним животным остается меньше кормов. Это может стать причиной исчезновения некоторых видов птиц, эрозии почвы и опустынивания заповедных территорий.

Чтобы как-то справиться с проблемой, охотники отстреливают прожорливых млекопитающих до 50 особей за ночь.

Впрочем, многие австралийцы выступают против регуляции - для них кенгуру остается неизменным символом страны и континента.

Возмущены и защитники прав животных. По их мнению, информация, представленная властями, не соответствует действительности и отстрел кенгуру происходит исключительно в коммерческих целях.