Мучительное ожидание в Антакье

"Моя сестра Чигдем, Чигдем Шеноглу Учар, ее муж, Мухаммед Учар, их дети: Туна, 6 лет, и близнецы Джансу и Гёксу, им 3 года... Они всё ещё там", — рассказывает житель Турции Умут Шеноглу.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес находится в Антакье. Спустя неделю после катастрофы люди потерял все, кроме надежды, хотя бы на то, чтобы узнать о судьбе своих близких.

"Вчера здесь нашли 20 человек, они не выжили. В последний раз живых отсюда доставали два дня назад. С тех пор там находят только мертвых, это тяжело. Иногда ты плачешь, иногда просто ждешь", — говорит Умут Шеноглу.

Мучительное ожидание медленно перерастает в гнев из-за реакции правительства.

"Частные компании прислали свои подъемные краны и экскаваторы, но когда они прибыли сюда, они не знали, что делать. Они были просто техническими операторами. Они умеют пользоваться кранами, но они не специалисты по спасению. Из-за хаотичной ситуации некоторые родственники здесь просто ложатся перед кранами и говорят: "Я умоляю вас, пожалуйста, пройдите сюда. А член другой семьи говорит: "Пожалуйста, пройдите сюда". И здесь решение принял крановщик".

Удар стихии стал самым тяжелым за последнее столетие. Власти утверждают, что подготовиться к катастрофе таких масштабов невозможно.

"Масштабы ущерба можно понять только если посмотреть на все сверху", — передает из Антакьи корреспондент Euronews.

Обычно оживленный город Антакья, столица провинции Хатай, — один из наиболее пострадавших населенных пунктов.

Природный катаклизм перевернул жизни людей, каждому пришлось столкнуться с еще большей трагедией, без электричества, воды и туалетов выжившие повергаются риску. Холера распространяется быстро. При этом в регионе не прекращаются повторные подземные толчки, каждый день напоминая о том насколько хрупкой стала здесь жизнь.