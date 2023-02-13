Карнавалу в Виареджо 150 лет

На улицах Виареджо в итальянской Тоскане - гигантские фигуры из папье-маше и ярко украшенные платформы. Знаменитому карнавалу исполнилось 150 лет. Ежегодное мероприятие привлекает тысячи туристов со всего мира. Для местных жителей это праздник, знакомый с детства.

Умберто Чинквини, участник карнавала: "Раньше мы просыпались утром и строили повозки из лего. Мы так играли. Мои дети сделали то же самое, потому что мы живем там, где живет Карнавал".

Марзиа Этна, участница карнавала: "Я всегда говорю, что жители Виареджо рождаются с конфетти в крови. Когда наступает февраль, у нас что-то щелкает в голове".

Якопо Аллегруччи, участник карнавала: "С самого детства у меня была большая страсть к карнавалу. Я ходил смотреть, как строят платформы, а дома делал миниатюрные поплавки. Потом, когда я подрос, я учился в Академии художеств. Тогда я начал работать с некоторыми строителями платформ".

С лета над карнавальными поплавками, чтобы успеть к началу народных гуляний, работают целыми семьями. Каждя платформа несет в себе особый смысл.

Алессандро Аванзини, участник карнавала: "Это образ девушки-солдата, которая избавляется от оружия и несет послание о мире, надеясь на пробуждение коллективной совести".

Лука Паламара, Euronews: "Тысячи людей вышли сегодня на набережную Виареджо, чтобы увидеть захватывающий парад аллегорических платформ. Этой традиции 150 лет. И она все еще жива".

Первые платформы появились в Виареджо в феврале 1873 года. Тогда представители среднего класса решили организовать парад из украшенных цветами поплавков. Затем дизайн стал меняться.

Андреа Мацци, Музей карнавала в Виареджо: "Папье-маше произвело революцию в конструкции поплавков. Это принесло легкость и объем, возможность создать очень большие куклы и, кроме того, вставить в них некоторые механизмы, что придает душу и жизнь этому зрелищу".

Парад поплавков и масок в Виареджо - настоящий праздник жизни. Карнавал продлится до 25 февраля.