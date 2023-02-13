ВВС США сбили четвертый неопознанный объект

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил США сбил неопознанный летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой.

Как сообщили в Пентагоне, летательный аппарат впервые был замечен в субботу, 11 февраля, над штатом Монтана. В воскресенье его перемещения можно было наблюдать в Висконсине и Мичигане. Объект был сбит по приказу президента страны Джо Байдена, когда находился на высоте около шести тысяч метров над озером Гурон.

По заявлению американских властей, объект представлял из себя восьмиугольную конструкцию и представлял потенциальную угрозу для гражданской авиации. Это уже четвертый летательный объект в небе над Северной Америкой за минувшие несколько дней.