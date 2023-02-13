Посольство США рекомендует американским гражданам покинуть РФ и воздержаться от поездок в страну

Посольство США рекомендует американским гражданам покинуть РФ и воздержаться от поездок в странуКомментарии
Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам, находящимся в России, покинуть страну из-за "непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину", а также отказаться от поездок в РФ.
Официальное сообщение опубликовано на сайте посольства.
Граждан США предупреждают о риске неправомерных задержаний. В сообщении также упоминается возможность мобилизации людей с двойным гражданством США и РФ.
Посольство напоминает, что возможности правительства США по оказанию услуг американским гражданам в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от дипмиссии в Москве.
Американские кредитные и дебетовые карты больше не действуют в России, а возможности электронного перевода средств из США крайне ограничены из-за санкций, наложенных на российские банки.
Реакция Кремля
Пресс_-_секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что с подобными призывами США выступают не впервые.
_"Такие призывы мы слышим не первый раз. Это не является какой-то новацией. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством - то здесь в любом случае эти граждане, которые являются гражданами России, для нас являются гражданами _России", - цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь Владимира Путина также сказал, что у него нет данных о якобы планирующейся новой волне мобилизации.
Третье предупреждение
Посольство США в прошлом году дважды рекомендовало американским гражданам покинуть Россию: через четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и через неделю после объявления "частичной мобилизации".
Тогда дипломаты выражали беспокойство, что возможности выезда из России могут быть ограничены.
Посольство рекомендует воздержаться от участия в акциях протеста и от фотографирования сотрудников правоохранительных органов РФ, напоминя, что уже были случаи арестов на митингах граждан США.