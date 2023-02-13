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США

Клуб "Канзас-Сити Чифс" выиграл Супербоул

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 Михаил Саленков
Квотербек "Канзас-Сити" Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула
Квотербек "Канзас-Сити" Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула   -  Авторское право  Adam Hunger/AP

"Канзас-Сити Чифс" обыграл клуб "Филадельфия Иглз" со счетом 38:35 в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги и в третий раз в истории стал победителем Супербоула. 

Решающая игра сезона состоялась на арене "Стейт Фарм Стэдиум" в Аризоне. На ней присутствовало около 72 тысяч зрителей.

Самым ценным игроком Супербоула во второй раз в карьере признан квотербек "Канзас-Сити" Патрик Махоумс

"Чифс" в пятый раз играли в финале и в третий раз стали обладателями трофея (1970, 2020, 2023). 

Хедлайнером шоу в перерыве матча стала певица Рианна. Стоимость самого дорогого 30-секундного рекламного видеоролика во время трансляции составила 7 млн долларов.

Супербоул в Америке - главное спортивное событие года, а концерт в перерыве - одно из основных шоу.