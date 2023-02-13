Протесты в Израиле: правительство на шаг ближе к принятию судебной реформы

В Израиле пройден первый этап, открывающий путь к принятию поправок в основной закон, касающихся функционирования судебной системы: в понедельник, несмотря на уличные протесты, призывы к всеобщей забастовке и ожесточённое сопротивление оппозиционных депутатов комиссия Кнессета по законодательству утвердила первую часть резонансного законопроекта.

Он предоставляет кабмину полный контроль над процессом назначения судей и ограничивает полномочия Верховного суда, по сути лишая высшую судебную инстанцию права блокировать законы, которые она сочтёт неконституционными. Вето можно будет преодолеть простым большинством голосов в парламенте.

Ожидалось, что документ сразу же будет рассмотрен на пленарном заседании парламента в первом чтении. Издание The Times of Israel сообщает, что голосование может состояться в среду или в следующий понедельник.

"СПАСИТЕ ИЗРАИЛЬСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ!"

Возле Кнессета собрались несколько десятков тысяч противников судебной реформы. Сообщается, что демонстранты продолжают прибывать в Иерусалим, поезда, следующие из Тель-Авива, переполнены.

Накануне глава еврейского государства Ицхак Герцог призвал правительство Биньямина Нетаньяху не форсировать принятие реформы, а наладить диалог с оппозицией. В телеобращении к нации президент заявил, что страна находится "на грани конституционного и социального коллапса".

В нынешнем виде проект реформы вызывает глубокую обеспокоенность, порождает страх за основы демократии и институтов Государства Израиль. <...>



Вернитесь к обсуждению, наводите мосты. Можно и нужно как можно скорее достичь соглашения. Ицхак Герцог Президент Израиля

В протестах принимают участие видные левые политики. Так, в интервью одному из телеканалов мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что страна, по его мнению, "превращается в диктатуру".

Критики реформы утверждают также о личной неприязни премьер-министра Нетаньяху к представителям правовой системы из-за обвинений в коррупции.