Португалия: жертвами педофилии в церкви стали 4815 человек

Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия над детьми в католической церкви Португалии подтвердила 512 жалоб, но объявила о 4 815 случаях. Эта информация поступила от координатора комиссии, детского психиатра Педро Штрехта.

Расследование проводилось в течение 2022 года, в него были вовлечены независимые эксперты, люди, не имеющие отношения к церкви: бывший министр юстиции, социологи и социальные работники.

Буквально сразу после начала работы в январе в течение недели появилось более сотни жалоб и сообщений. К октябрю их число превысило 400. Педро Штрехт предупредил, что количество жалоб будет расти. Комиссия начала изучать данные с 1950 года, охватывая сексуальные преступления в отношение людей, которым сейчас 88 лет. Это означает, что в большинстве случаев истек срок давности. В то же время есть и такие показания, которые были направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Документ передан в минувшее воскресенье в Португальскую епископальную конференцию под председательством епископа Жозе Орнеласа. На 3 марта запланировано пленарное заседание для совместного анализа результатов доклада.