"Это попытка поцеловать руки Путина": в Украине ответили на слова Берлускони о Зеленском

В украинском Министерстве иностранных дел назвали заявления лидера партии "Вперёд, Италия!" Сильвио Берлускони абсурдными.

Спикер ведомства Олег Николенко написал в соцсетях, что слова бывшего итальянского премьер-министра - это желание "продемонстрировать лояльность российскому диктатору".

"Абсурдные обвинения Берлускони в адрес украинского президента - попытка поцеловать окровавленные по локти руки Путина", - написал спикер. При этом Николенко вспомнил, как в 2010 году Берлускони в присутствии тележурналистов поцеловал руку ливийскому лидеру Муаммару Каддафи.

«Я? Говорить с Зеленским?..»

Сильвио Берлускони заявил журналистам, которые попросили его прокомментировать встречу нынешнего премьера Италии Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским в Брюсселе, что он не стал бы разговаривать с президентом Украины.

"Я? Говорить с Зеленским?.. Если бы я был премьер-министром, то никогда бы туда не пошел", - сказал Берлускони.

Лидер одной из крупнейших итальянских партий обвинил президента Украины в том, что он спровоцировал российское вторжение.

"Ему достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса и этого бы не произошло. Так что я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно", - цитирует Берлускони итальянское издание Il Messaggero.

Друг Путина

В октябре прошлого года итальянские СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Берлускони рассказывает, что обменялся с Путиным подарками.

Российский президент прислал ему "20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения". Берлускони отправил в Москву несколько бутылок итальянского игристого вина и "такое же милое письмо". Чуть ранее политик заявлял, что Москва хочет поставить у власти в Киеве "порядочных людей", хотя после российского вторжения признавался, что "глубоко разочарован и расстроен поведением" Путина.

В 2015 году экс-премьер Италии приехал в уже аннексированный Россией Крым и вместе с российским президентом посетил итальянское кладбище в Севастополе.

Российский «Форбс» напоминает о неформальных встречах двух политиков в России и Италии, а также об отдыхе дочерей Путина на вилле Берлускони еще в 2002 году.

В январе 2013 года в интервью Euronews Берлускони назвал Путина "лучшим политиком" в мире: "Он лучший политик на международной сцене... Иметь такого президента для России — это настоящая удача".

Официальная реакция Рима

В офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони после высказываний Берлускони заверили в "твердой и убедительной" поддержке Украины.

Подтвердили позицию правительства министры иностранных дел и обороны Антонио Таяни и Гвидо Кросетто.

В начале февраля Кросетто заявил, что в новый военный пакет помощи Италии Украине может войти "оружие защиты от российских ракетных атак".