Местные выборы в Европе: социал-демократы потерпели поражение в Берлине

На повторных выборах в земельный парламент Берлина социал-демократы потерпели поражение, набрав всего около 18,5% голосов, показав худший для своей истории результат в столице Германии.

Победу одержал Христианско-демократический союз Германии, получив около 27,5% голосов.

Результаты выборов в Палату депутатов, прошедших в сентября 2021 года, были признаны недействительными из-за нарушений. На повторных выборах партии баллотировались с теми же кандидатами. Тогда третье ХДС занял третье место.

В Италии до понедельника вечера проходит голосование на выборах в региональные органы власти в ключевой для экономики Италии северной области Ломбардия и столичной Лацио. Избираются губернаторы и члены региональных советов.

Основная борьба разворачивается между кандидатами от правящей в Италии правоцентристской коалиции и представителями левоцентристских партий

В Ломбардии на переизбрание претендует нынешний глава региональной администрации Аттилио Фонтана. В Лацио победу может одержать президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокке.