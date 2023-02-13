Международный день презерватива: пробелы в политике контрацепции

С 2009 года, в канун Дня святого Валентина отмечается Международный день презерватива. Он был учрежден организацией по борьбе со СПИДом AIDS Healthcare Foundation. Его цель – популяризовать использование презервативов для предотвращения нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем.

Европейский парламент призывает обеспечить свободный доступ к противозачаточным средствам. Тем не менее, их доступность и то, как этот процесс регулируется, сильно отличается в разных государствах ЕС.

Почему так происходит? Мы задали этот вопрос Нилу Датту, исполнительному директору Европейского парламентского форума за сексуальные и репродуктивные права.

"В восточноевропейских странах до начала 1990-х годов контрацепция не была очень известна, она была не очень доступна, поэтому мы все еще имеем дело с наследием этого даже сегодня" - говорит Датта.

Некоторые члены ЕС, такие как Франция, Бельгия и Ирландия, бесплатно раздают презервативы для профилактики нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем, но важную роль здесь играет и религия.

"В некоторых странах влияние религии очень велико, а большинство религий, в том числе христианство, не одобряют использование контрацептивов, особенно в католицизме". Нил Датта

Ключом к преодолению разрыва между политикой и практикой может стать образование, утверждает Датта.

"Всестороннее половое образование учит молодых людей как контрацепции, так и уважению и согласию в отношениях, включая сексуальные отношения. Это оказывает очень положительное влияние на людей, которые учатся понимаю того, как предотвратить нежелательную беременность и как защитить свое здоровье от инфекций, передающихся половым путем".