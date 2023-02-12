Власти Турции грозят суровым наказанием мародёрам

В пострадавших от землетрясений провинциях Турции по подозрению в мародерстве задержаны не менее 48 человек, сообщают местные СМИ.

Иногда владельцы торговых точек пытаются самостоятельно задержать грабителей.

Сотрудники нескольких иностранных организаций по оказанию помощи приостановили спасательные работы из-за проблем с безопасностью.

"Рядом с моим домом магазин связи, из которого украли все телефоны. Ладно еще супермаркеты. Люди приходят туда за подгузниками, едой и напитками, когда помощь не приходит день-два. Но некоторые ведут себя странно: приходят, чтобы забрать плиту или кофеварку", - рассказал журналистам владелец одного из магазинчиков.

На проблему мародерства обратили внимание власти. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал тем, кто пользуется тяжелой ситуацией в своих целях, суровое наказание.