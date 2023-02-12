В Турции число жертв серии мощных землетрясений превысило 24 тысячи человек

На северо-восточной окраине турецкого города Антакья – новое кладбище. Здесь хоронят погибших в результате серии сильных землетрясений, которые произошли на территории Турции рано утром в понедельник, 6 февраля.

Количество жертв в Турции, по данным на утро воскресенья, превысило 24 тысячи человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще находят выживших. Турецкие СМИ сообщают, что в Антакье через 140 часов после землетрясения спасены беременная женщина и ее брат. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего их отправили в больницу.

Гражданская война, которая продолжается в Сирии уже 12 лет, осложняет доставку гуманитарной помощи туда, где она необходима.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результате землетрясений более 5 миллионов человек остались в стране без крыши над головой.